Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf drei mit der Sache vertraute Personen, Hacker seien in die zentrale Cloud-Plattform der US-Luftwaffe eingedrungen. Betroffen sei Cloud One, seit 2017 die gebündelte Rechnerumgebung der Luftwaffe bei Microsoft, Amazon, Oracle und Alphabet. Darüber laufen unter anderem Personal- und Gehaltsdaten, Logistik, Wartung, Radarfeeds der Luftverteidigung sowie das System zur Erfassung von Bomben und Raketen an mehr als 200 Standorten. Die Luftwaffe hat den Vorfall offiziell nicht bestätigt.

Der Einbruch sei im Laufe des vergangenen Monats bei Upgrade-Arbeiten entdeckt worden und habe die Plattform gestört, sagten zwei der Personen. Einer Quelle zufolge nutzten die Angreifer eine Softwareschwachstelle, um auf die Steuerungsebene zu gelangen – verglichen mit einer Universalfernbedienung, über die sich theoretisch der Status von Militärflugzeugen oder Ersatzteillieferungen abfragen ließe. Ob die Hacker das taten, ob Daten abflossen und wer hinter dem Angriff steckt, konnte Reuters nicht klären. Einem Insider zufolge zog die Ermittlung das US Cyber Command hinzu; die Behörde antwortete der Agentur nicht.

Zwei weitere Quellen berichten, die Migration weiterer Anwendungen auf Cloud One sei gestoppt, Aktualisierungen bereits laufender Programme blockiert. Einer fünften Person zufolge wurden einzelnen Nutzern Administratorrechte entzogen. Alle fünf sprachen anonym. Die Angaben fügen sich in eine Reihe jüngerer Vorfälle gegen US-Behörden, von denen Reuters zwei Angriffe auf das FBI sowie Einbrüche bei Pentagon-Daten, Heimatschutz, Geheimdiensten und dem Finanzministerium nennt; diese Kette ist hier nicht unabhängig geprüft. Auch Angriffe auf zivile Konzerne und die eigene Überwachungsarchitektur Washingtons zeigen, wie dünn die digitale Haut geworden ist.

Die US-Luftwaffe teilte Reuters mit, sie äußere sich „nicht zur Sicherheitslage, zu Schwachstellen oder zum Betriebsstatus bestimmter Netzwerke und Systeme“. Man ergreife „kontinuierlich umsichtige Maßnahmen zum Schutz der Informationen, Systeme und Einsatzfähigkeiten des Luftwaffenministeriums.“