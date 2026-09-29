Slowakei: Achtklässler ersticht Lehrerin

Bei Staškov im Nordwesten der Slowakei hat ein Achtklässler am Dienstag eine Lehrerin erstochen und zwei weitere Menschen schwer verletzt. Die Tat ereignete sich an einer Grundschule.

Nach Angaben der Rettungskräfte starb eine 61 Jahre alte Lehrerin an ihren Verletzungen. Eine Schülerin wurde lebensgefährlich verletzt. Eine weitere Lehrerin im Alter von 41 Jahren kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Polizei erklärte, die Lage sei unter Kontrolle und für die Öffentlichkeit bestehe keine weitere Gefahr. Zum möglichen Motiv und zu den genauen Umständen der Tat lagen zunächst keine gesicherten Angaben vor.

Präsident Peter Pellegrini und Ministerpräsident Robert Fico sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus. Innenminister Matúš Šutaj Eštok, Bildungsminister Tomáš Drucker und Gesundheitsminister Kamil Šaško reisten nach dem Angriff in den Ort.

Es ist nicht der erste tödliche Angriff an einer slowakischen Schule. Im vergangenen Jahr erstach ein 18-jähriger Schüler an einer Schule im Norden des Landes den stellvertretenden Schulleiter und einen Mitschüler. Bereits 2020 tötete ein ehemaliger Schüler bei einem Messerangriff in Vrútky den stellvertretenden Schulleiter und verletzte fünf weitere Menschen.

Quelle: Associated Press