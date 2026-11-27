Spanien hat am Mittwoch im Staatsanzeiger ein Dekret mit Gesetzeskraft veröffentlicht, das der Geldwäschestelle Sepblac erlaubt, Bank-, Zahlungs- und Krypto-Konten bei bloßen Anhaltspunkten für Geldwäsche oder Terrorfinanzierung ohne richterlichen Beschluss zu sperren. Ein Konto darf sie bis zu fünf Werktage stilllegen, eine laufende Transaktion bis zu zehn. Länger geht es nur, wenn ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft zustimmt. Der Erlass regelt eigentlich Verbraucherkredite, die Sperrbefugnis steckt in der sechsten Schlussbestimmung. Sepblac darf auch auf Ersuchen ausländischer Meldestellen aus der EU und aus Drittstaaten handeln, „unter Verantwortung der ersuchenden Stelle“. Die Regel gilt ab dem 25. Januar 2027, das Parlament muss das Dekret zuvor bestätigen.

Spanien ist erst der Anfang, denn die Vorlage kommt aus Brüssel. Artikel 24 der EU-Geldwäscherichtlinie 2024/1640 verlangt, dass die nationalen Meldestellen Bank-, Zahlungs- und ausdrücklich auch Kryptowerte-Konten bei Verdacht aussetzen können. Umgesetzt sein muss das bis zum 10. Juli 2027. In Berlin liegt der Referentenentwurf des Finanzministeriums mit Stand vom 28. Oktober bereits vor, wie die Kanzlei ADVANT Beiten auswertet. Danach soll die FIU die Nutzung eines Krypto-Kontos bis zu fünf Werktage aussetzen lassen können. Ein Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung, für Sofortmaßnahmen haftet die FIU nicht. Als Gegengewicht ist ein Grundrechtsbeauftragter bei der FIU vorgesehen. Das Kabinett soll noch vor Jahresende entscheiden, der Entwurf kann sich bis dahin ändern.

Das Muster ist bekannt. Erst der Zoll, der Bitcoin ohne Strafverfahren einfrieren darf, dann die Meldepflicht für Wallet-Daten, nun die Kontosperre auf Zuruf. Daneben wächst der digitale Euro mit seiner Annahmepflicht. Für Coins in Selbstverwahrung sieht der spanische Erlass keinen technischen Zugriff vor, getroffen werden Börsen, Banken und Zahlungsdienste. Wer seine Schlüssel nicht selbst hält, besitzt nur eine Forderung, und die legt künftig eine Behörde auf Verdacht still.