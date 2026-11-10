Frankreich beschuldigt die iranische Revolutionsgarde, hinter den Cyberangriffen auf Supermarkt-Kühlungen vom Oktober zu stecken. Außenminister Jean-Noël Barrot sagte am Montag in Paris, er könne bestätigen, dass die Verantwortung für die Attacke beim Korps der Revolutionsgarde der Islamischen Republik Iran liege. Es handele sich um einen Angriff von beispiellosem Ausmaß und beispielloser Aggressivität.

Les 11 et 12 octobre, près de 700 sites de distribution ont été touchés par une campagne cyber d'une ampleur et d’une agressivité inédites.



Aujourd’hui, grâce au travail des services de l’Etat, nous connaissons les responsables : les Gardiens de la Révolution de la République… pic.twitter.com/7KQru9as9x — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 9, 2026

In der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober hatten Angreifer Steuerungen von Kühlanlagen in mehr als 700 Filialen der französischen Großverteilung übernommen. Laut dem französischen Außenministerium und dem Cyber-Krisenzentrum C4 (mit der Cybersicherheitsbehörde ANSSI) wurden Abtauzyklen auf hohe Temperaturen gesetzt und Alarme abgeschaltet. Die Folge waren verdorbene Lebensmittel im Wert von mehreren Dutzend Millionen Euro, materielle Schäden und Brandausbrüche. Barrot nannte den Vorfall den ersten großangelegten Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf französischem Staatsgebiet.

Paris ordnet die Tat der Cyber-Einheit Shahid Kaveh zu, die dem elektronischen und Cyber-Zentrum der Revolutionsgarde zugeordnet wird und unter anderem unter dem Namen CyberAveng3rs auftritt. Die Pariser Staatsanwaltschaft beantragte den Angaben zufolge internationale Haftbefehle gegen den Leiter der Einheit und zwei Stellvertreter. Der iranische Botschafter wurde einbestellt. Frankreich kündigte europäische Sanktionen und weitere verhältnismäßige Maßnahmen an.

Ähnliche Manipulationen vernetzter Kühlsteuerungen wurden seit Mitte Oktober auch in Deutschland und weiteren europäischen Ländern gemeldet. Das BSI bestätigte Vorfälle bei einzelnen Supermärkten hierzulande und forderte, Steuerungssysteme vom offenen Internet zu trennen. Eine offizielle iranische Zuschreibung für diese weiteren Fälle liegt öffentlich nicht vor. Über frühere Angriffe auf Supermarkt-Kühlungen in mehreren Ländern und den erstmaligen Großangriff in Frankreich hat F-News bereits berichtet.