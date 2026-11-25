Starkregen, schlechte Sicht, der Scheibenwischer ist zu langsam. Was früher ein Griff zum Hebel war, führt im Tesla womöglich ins Bildschirmmenü. Ein Fahrer wollte dort das Wischintervall verstellen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. 200 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot blieben bestehen. T-Online greift den Fall auf. Der Beschluss des Oberlandesgerichts Karlsruhe stammt vom 27. März 2020 (Az. 1 Rb 36 Ss 832/19).

Der fest eingebaute Touchscreen fällt nach dem Beschluss unter Paragraf 23 der Straßenverkehrsordnung. Tippen während der Fahrt ist erlaubt, wenn dafür nur ein kurzer, der Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterlage angepasster Blick nötig ist. Eine feste Sekundengrenze nennt die Vorschrift nicht. Gerade im Starkregen kann der Blick ins Menü zu lang sein, obwohl der Fahrer damit seine Sicht verbessern will.

Tesla zeigt, wie weit das Prinzip inzwischen reicht. Beim Model 3 beschreibt das Handbuch die Gangwahl per Wischbewegung als bevorzugte manuelle Bedienung. Als Alternative gibt es Tasten an der Dachkonsole. Die Lichteinstellungen liegen am Bildschirm, fürs Fernlicht gibt es eine Lenkradtaste. Auch für den Wischer sitzt am Lenkrad eine Taste. Sie löst einen Wischvorgang aus und ruft zugleich das Menü auf.

Wie viel Technik Hersteller ins Cockpit packen, haben wir schon beim Autokauf zwischen Kameras und Datensammlern aufgegriffen. Auch beim fahrerlosen Taxi soll Software übernehmen, was früher der Mensch erledigt hat. Beim Wischer muss der Fahrer aber sofort eingreifen können. Einen Hebel ertastet er auch dann, wenn er von der Straße keine Sekunde wegsehen will.