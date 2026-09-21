Türkische Medien, Clanchef Remmo und Islamisten feiern Linken Wahlsieg in Berlin

Es ist eine Schande mit Ansage, die natürliche Folge der Migrationspolitik in der Hauptstadt. In den türkischen Medien wurde der Sieg der Linken gefeiert, vor Ort tummelten sich Clanchef Issa Remmo und bekannte Islamisten, die sich ganz offensichtlich die umlackierte SED zunutze gemacht haben. Über die genauen Vorgänge kann man nur spekulieren, die Auswirkungen der Unterwanderung werden jedoch sichtbarer werden, wenn die Linke weiter nach der Macht greift.

Wer New York als Vorbild sieht und Berlin als Zeichen für den Aufbruch in eine neue Zeit, hat mit Deutschland nichts Gutes im Sinn. Die seltsame Allianz aus Islam und Sozialismus ist gleichermaßen brüchig wie explosiv, man denke nur an Teheran vor über vierzig Jahren.