Türkischer Ehemann soll dreifache Mutter im Flüchtlingsheim erstochen haben

Eine 36-jährige türkische Mutter von drei Kindern ist am Mittwochmittag in einer Flüchtlingsunterkunft an der Grimpingstraße in Coesfeld erstochen worden. Zeugen fanden die Frau gegen 12.25 Uhr mit Stichverletzungen im Oberkörper. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb sie noch am Tatort.

Als Tatverdächtigen nahm die Polizei den 43 Jahre alten, getrennt lebenden Ehemann fest. Auch er besitzt die türkische Staatsangehörigkeit. Nach einem Zeugenhinweis wurde der Mann kurz nach Mitternacht im rund 40 Kilometer entfernten Münster gefasst. Zu den Vorwürfen hat er sich bislang nicht geäußert.

Die drei Kinder im Alter von 16, zwölf und acht Jahren waren nach einem Medienbericht während der Tat in der Schule. Sie verloren ihre Mutter, während gegen den Vater nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt wird.

Die Vorgeschichte macht die zurückhaltende Mitteilung der Polizei schwer erträglich. Nach Medieninformationen ist der Tatverdächtige wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestraft. Bereits im Oktober 2024 soll er seine Frau angegriffen haben. Gegen ihn lief demnach ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs, Körperverletzung und Nötigung. In einem Gerichtstermin im Januar erhob die Frau zusätzlich den Vorwurf der Vergewaltigung. Das Verfahren wurde daraufhin wegen des möglichen höheren Strafmaßes an eine andere Kammer verwiesen. Zu einem neuen Prozess kam es bislang nicht.

Die Polizei erklärt dennoch, die Ermittlungen zum Motiv stünden noch ganz am Anfang. Der genaue Tatablauf und der konkrete Auslöser müssen aufgeklärt werden. Der persönliche Zusammenhang liegt jedoch offen zutage: Eine getrennt lebende Frau wird in ihrer Unterkunft getötet, ihr Ehemann wird festgenommen, und gegen ihn bestanden bereits schwere Vorwürfe aus der Beziehung. Das als völlig rätselhaftes Motiv darzustellen, wäre keine Vorsicht mehr, sondern Verschleierung der bekannten Vorgeschichte.

Die Polizei Münster hat eine Mordkommission eingerichtet. Eine Obduktion soll weitere Erkenntnisse zur Todesursache liefern.

Quelle: Polizei Münster