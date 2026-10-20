von Klaus Neumann

Die Nachrichten aus der Ukraine werden seit Langem vom Krieg, von militärischen Verlusten und von der internationalen Unterstützung für das Land bestimmt. Daneben gibt es eine weitere Entwicklung, die Fragen aufwirft: die Auseinandersetzungen innerhalb der ukrainischen Führung.

Am 17. Oktober fanden In Kiew zwei unterschiedliche Proteste statt. Eine Demonstration war gegen Bürgermeister Vitali Klitschko gerichtet. Es ist über die Auseinandersetzungen zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko schon lange bekannt. Aber Folgendes ist bemerkenswert. Im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung kursieren auf Telegram Videos, die den Verdacht nahelegen, dass Teilnehmer für ihre Anwesenheit bezahlt wurden. Es liegt ein Versuch von Selenskyj, die öffentlichen Proteste zu manipulieren.

Die zweite Demonstration war auf dem Kiewer Maidan, die von Anhängern des ukrainischen Soldaten Alexander Todorov organisiert wurde. Auf dem Unabhängigkeitsplatz versammelten sich Menschen, die einen möglichst schnellen Frieden forderten und sich gegen Korruption und den Missbrauch ausländischen Finanzhilfe sowie gegen die Ausweitung der Mobilisierung auf Männer und Frauen ab 18 Jahren einsetzten. Allerdings verschwiegen die Medien diese Protestaktion.

Das Verhältnis zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko sorgt immer wieder für politische Spannungen. Solche Konflikte sind mehr als persönliche Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei prominenten Politikern. Sie werfen die grundsätzliche Frage auf: Wer kümmert sich um die Probleme der Bevölkerung? Denn für die ukrainische Bevölkerung geht es um weit mehr als politische Rivalitäten. Familien bangen um Angehörige an der Front, Millionen Menschen sehen sich mit den wirtschaftlichen und sozialen Belastungen eines lang andauernden Krieges konfrontiert. In einer solchen Situation erwarten die Bürger von ihren politischen Vertretern vor allem Verantwortungsbewusstsein und konkrete Lösungen.

Öffentliche Auseinandersetzungen zwischen führenden Politikern können dagegen den Eindruck verstärken, dass Machtfragen zu viel Raum einnehmen, während die Sorgen der Bevölkerung in den Hintergrund geraten.

Europa stellt der Ukraine Milliarden Euro zur Verfügung. Die Europäische Union hat für den Zeitraum von 2024 bis 2027 einen Finanzierungsrahmen von bis zu 50 Milliarden Euro im Rahmen der Ukraine Facility vorgesehen. Die Mittel sollen unter anderem die ukrainische Wirtschaft stabilisieren, staatliche Aufgaben finanzieren und den Wiederaufbau unterstützen. Die Auszahlungen sind an Reformen und Kontrollbedingungen geknüpft. Doch ändert sich nichts. Wohin das Geld fließt?

Jede politische Strategie muss an ihren Ergebnissen gemessen werden. Doch es gibt keine. Die Korruption besteht fort, ein Kriegsende ist nicht in Sicht. Gleichzeitig müssen europäische Bürger die finanziellen Folgen der Entscheidungen ihrer Regierungen tragen.