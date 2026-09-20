Wahlen in MV und Berlin – Merz will nicht zurück treten

Die ersten Prognosen nach Schließung der Wahllokale treffen die CDU hart. In Mecklenburg-Vorpommern kommt sie nur auf 5,0 bis 5,5 Prozent. In Berlin liegt sie bei 20 Prozent und damit klar hinter der Linken.

In Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD in den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF mit 37 beziehungsweise 38 Prozent vorn. Die SPD kommt auf 35,5 beziehungsweise 36,5 Prozent. Die CDU erreicht laut ARD 5,5 Prozent, laut ZDF genau 5,0 Prozent. Ihr Einzug in den Landtag ist damit noch nicht sicher.

In Berlin sieht die ARD-Prognose die Linke bei 24,5 Prozent, die CDU bei 20 Prozent und die AfD bei 16 Prozent. Das ZDF sieht die Linke bei 26 Prozent und die CDU ebenfalls bei 20 Prozent; die AfD erreicht dort 13,5 Prozent. Für die CDU ist damit auch in der Hauptstadt der erste Platz verloren, sofern sich die Prognosen bestätigen.

Friedrich Merz hat live seine Gardinenpredigt gehalten, die Wähler beschimpft und zeigte kein bißchen Einsicht. Von Rücktritt keine Rede. Der Mann ist eine einzige Schande für Deutschland.

Die Zahlen sind Prognosen, keine ausgezählten Wahlergebnisse. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern hängt für die CDU an wenigen Zehntelprozentpunkten der Einzug in den Landtag. Ein schlechtes Wahlergebnis beendet leider eine Kanzlerschaft nicht automatisch. F-News hat bereits beschrieben, unter welchen Bedingungen Merz tatsächlich abgelöst werden könnte. Nun muss er seiner Partei erklären, wie sie nach drei verlorenen Wahlabenden weitermachen soll.