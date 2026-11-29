Drei Windräder waren am Käpfle bei Reutlingen und Pfullingen geplant. Dann wurde ein Jahr lang bis in Nabenhöhe gemessen. Ergebnis: Der Wind reicht für einen wirtschaftlichen Betrieb nicht aus. Das Projekt wird laut Reutlinger Amtsblatt nicht umgesetzt. Auch das benachbarte Projekt bei Mössingen, Nehren und Gomaringen steht wegen der erwarteten geringen Windausbeute vor dem Aus. Beide Vorhaben sind getrennt. Das geht aus dem Mössinger Amtsblatt hervor.

Die neue Klimaschau greift den Fall auf und fragt, wie verlässlich die Erträge von Windrädern vorhergesagt werden. Sie verweist auf eine Fachstudie zu Risiken bei Planung und Betrieb von Windparks und auf die Kritik von ScienceFiles an Annahmen zur sogenannten Kappgeschwindigkeit. Gemeint ist die Windgeschwindigkeit, ab der zusätzlicher Wind in der jeweiligen Berechnung keinen höheren Ertrag mehr bringt. Wer dafür einen zu hohen Wert ansetzt, kann den Stromertrag überschätzen. Am Käpfle ist ein solcher Rechenfehler damit nicht nachgewiesen. Dort war die Messung der Grund für das Aus.

F-News hat bereits über Kosten und fehlende Absicherung der Energiewende sowie über Abrieb an Windradflügeln berichtet.