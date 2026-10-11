Ausweisbetrug als Köder: Focus macht Stimmung für die digitale ID

Ein Mann hält bei einem Bewerbungsgespräch seinen Ausweis in die Webcam. Später erfährt er, dass in seinem Namen zwei Mobilfunkverträge samt Smartphones abgeschlossen wurden. Focus Online berichtet über den Fall von Yassin E. aus Stuttgart und zieht schon im Vorspann die gewünschte Lehre: Deutschland brauche dringend eine verlässliche digitale Identität. Aus einem Betrugsfall wird so ein Verkaufsargument für die nächste ID-App.

Der Vorgang ist schlimm genug. Nach Darstellung von Focus erhielt E. Willkommensschreiben für Verträge, die er nicht abgeschlossen hatte. Die angegebene E-Mail-Adresse und das Bankkonto kannte er nicht. Die Verträge sollen in einer oberbayerischen Kleinstadt zustande gekommen sein, in der er nie war. Obwohl E. Strafanzeige erstattete und widersprach, schaltete der Mobilfunkanbieter ein Inkassounternehmen ein. Die Forderung stieg laut Bericht zeitweise auf mehr als 4.000 Euro. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zog vor Gericht.

Die entscheidende Schwachstelle liegt hier bei der Stelle, die Verträge auf fremde Daten zugelassen hat. Warum musste der Betroffene beweisen, dass er nicht selbst bestellt hatte? Wie wurde die Identität beim Vertragsabschluss tatsächlich geprüft? Der Focus-Bericht beschreibt einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Bewerbungsgespräch, belegt aber nicht, wer die Ausweisdaten für die Verträge nutzte. Für die Kritik an den Prüfverfahren und am Inkasso reicht der geschilderte Ablauf völlig aus.

Statt diese Verantwortung in den Mittelpunkt zu rücken, führt Focus den Leser durch gescheiterte staatliche Projekte zur europäischen EUDI-Wallet und zur deutschen App „d-you“. Für 2026 und 2027 nennt der Bericht zusammen 317 Millionen Euro im Bundeshaushalt. Auch ein Unternehmer, dessen Firma Identitäts- und Zugangssysteme verkauft, kommt ausführlich zu Wort. Das ist kein Beleg für bezahlte Werbung. Aber es macht die Stoßrichtung der Geschichte deutlich: Erst der Schock über Identitätsdiebstahl, dann das Versprechen einer technischen Gesamtlösung.

Eine digitale Ausweisfunktion kann bei einem Dienst, der sie korrekt einsetzt, sicherer sein als ein Foto des Ausweises in der Webcam. Die bestehende Online-Ausweisfunktion nutzt bereits den Chip des Personalausweises und eine PIN. Gerade deshalb ist der Fall kein Beweis dafür, dass jeder Bürger zusätzlich eine neue Wallet auf seinem Handy braucht. Eine neue App verhindert weder ein falsches Stellenangebot noch einen Anbieter, der weiterhin schwach prüft oder unberechtigte Forderungen eintreibt.

F-NEWS hat bereits auf das Durcheinander aus D-You, EUDI, BundID und AusweisApp hingewiesen. Mit jeder neuen Lösung wachsen auch Abhängigkeiten: vom Smartphone, von technischen Schnittstellen und davon, ob die bisherige Ausweisform im Alltag weiter akzeptiert wird. Der Widerstand gegen Digitalzwang richtet sich genau gegen den schleichenden Übergang von freiwilliger Hilfe zur faktischen Pflicht.

Wer Yassin E. schützen will, muss zuerst die Unternehmen in die Pflicht nehmen, die Verträge auf seinen Namen zuließen und ihn danach mit Inkasso verfolgten. Eine teure digitale Brieftasche nimmt ihnen diese Verantwortung nicht ab.