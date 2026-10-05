Der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Martin Jäger, warnt vor einem direkten gewaltsamen Konflikt Deutschlands mit Russland. Bei der öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums am Montag sprach er von einer neuen, gefährlicheren Qualität der Konfrontation. „Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten“, zitiert ihn BILD. Ein Satz, der bei Millionen Menschen hängenbleibt.

Jäger nennt Russland die derzeit größte unmittelbare Bedrohung für Deutschland und verweist auf den Anschlagsversuch von Leipzig. Er warnt zudem vor weiteren Anschlägen auf deutsche Ziele. Das sind schwere Vorwürfe. Gerade deshalb muss der Dienst öffentlich so genau wie möglich trennen: Was ist belegt, was ist eine Geheimdienstbewertung und was ist ein mögliches Zukunftsszenario? Aus der wiederholten Formel vom drohenden Krieg wird noch kein Nachweis, dass Russland einen direkten Angriff auf Deutschland beschlossen hat.

Der BND-Chef kennt die Ukraine aus eigener Anschauung; er war dort deutscher Botschafter. Dass Russland seit 2022 Krieg gegen die Ukraine führt, ist unstrittig. Ebenso wenig muss man Spionage oder Sabotage verharmlosen. Doch ein Anschlag, ein Verdachtsfall und ein Krieg zwischen Staaten sind unterschiedliche Dinge. Wer sie in einer einzigen Alarmkulisse zusammenzieht, verschiebt die öffentliche Debatte vom Prüfen konkreter Vorfälle zum Warten auf den großen Knall.

Diese Sprache trifft auf eine Politik, die schon jetzt Milliarden für Militär und Nachrichtendienste mobilisiert. F-NEWS berichtete über den geplanten BND-Etat von 1,85 Milliarden Euro. Zugleich liegt eine Reform des Nachrichtendienstrechts auf dem Tisch, die Speicherung und Auswertung von Daten sowie Eingriffe in IT-Systeme erleichtern soll. Jägers Worte fallen also nicht in einen politischen Leerraum.

Auch für junge Menschen ist die Kriegsrhetorik keine abstrakte Talkshow. Die Bundeswehr behandelt bereits Millionen als mögliches Wehrpotenzial; F-NEWS beschrieb, wie die Erfassung und Musterung ausgeweitet werden sollen. Wer ständig über Krieg spricht, muss offen sagen, welche konkreten Folgen die eigene Politik für Bürger, Soldaten und ihre Familien hätte. Den Preis eines bewaffneten Konflikts zahlen nicht die Redner am Ausschusstisch.

Schon im vergangenen Jahr warnte Jäger im Bundestag vor einer möglichen militärischen Auseinandersetzung Russlands mit der NATO. Der Bundestagsbericht zur Anhörung 2025 dokumentiert ähnliche Worte. Neu ist nun die Zuspitzung auf die Gefahr eines gewaltsamen Konflikts für Deutschland selbst. Wer diesen Sprung in der öffentlichen Sprache vollzieht, sollte ihn mit überprüfbaren Angaben begründen und nicht allein mit der Autorität eines Geheimdienstamtes.

Vorsorge gegen reale Gefahren ist nötig. Eine Bevölkerung dauerhaft mit der Aussicht auf Krieg unter Strom zu setzen, ist etwas anderes. Der BND schuldet dem Parlament Belege und den Bürgern eine klare Grenze zwischen Warnung, Prognose und Panik.