David Icke sieht hinter steigenden Dieselpreisen, knapper Energie und dem rasanten Ausbau künstlicher Intelligenz keine voneinander getrennten Krisen. In seinem neuen Video beschreibt er sie als Teile eines Umbaus, der die Menschen wirtschaftlich abhängig und technisch kontrollierbar machen soll.

Ickes Ausgangspunkt ist einfach: Die heutige Wirtschaft beruht auf reichlich verfügbarer und bezahlbarer Energie. Wird dieser Pfeiler entfernt, steigen nicht nur die Kosten an der Tankstelle. Diesel bewegt Lastwagen, Schiffe, landwirtschaftliche Maschinen und große Teile der Industrie. Wird er knapp oder unbezahlbar, verteuern sich Lebensmittel und fast alle anderen Waren.

Der Autor verweist auf die Blockade wichtiger Ölwege, Angriffe auf Pipelines, die ukrainischen Attacken auf russische Raffinerien und ein mögliches amerikanisches Exportverbot. F-News berichtete bereits über Trumps Überlegungen zu einem Diesel-Exportstopp. Icke deutet diese Vorgänge als gezielten Angriff auf die energetische Grundlage der westlichen Gesellschaften.

Parallel dazu vernichte KI immer mehr Arbeitsplätze. Energiekrise und Automatisierung trieben Millionen Menschen in die Abhängigkeit von staatlichen Zahlungen. Das bedingungslose Grundeinkommen wäre für Icke keine Befreiung, sondern ein Druckmittel. Wer sich fügt, erhält Geld. Wer den Staat herausfordert, riskiert seine wirtschaftliche Existenz.

Als Vorbild nennt er das chinesische Sozialkreditsystem. Digitale Erfassung, Kameras und staatliche Bewertungen könnten bestimmen, wer reisen, Kredite aufnehmen oder bestimmte Leistungen nutzen darf. Icke warnt, dieses Modell werde schrittweise auf andere Länder übertragen.

Auch Elektroautos, autonomes Fahren und 15-Minuten-Städte ordnet er in dieses Bild ein. Ein herkömmliches Fahrzeug lässt sich grundsätzlich frei bewegen. Ein vernetztes Auto kann technisch gesperrt, auf ein Gebiet begrenzt oder aus der Ferne stillgelegt werden. Zusammen mit digitaler Identität und programmierbarem Geld entstehe eine Infrastruktur, die jede Bewegung und jede Zahlung von einer Erlaubnis abhängig machen könne.

F-News hat die Gefahren von digitalem Euro und programmierbarem Kontrollgeld bereits ausführlich dargestellt. Ickes Warnung geht noch weiter. Sobald Energie, Mobilität, Einkommen und Zahlungsmittel in einem digitalen System zusammenlaufen, könne Abweichung praktisch bestraft werden, ohne dass ein Gericht oder ein sichtbarer Polizeieinsatz nötig wäre.

Hinzu kommt die KI selbst. Icke verweist auf Systeme, die Sicherheitsgrenzen durchbrechen und auf fremde Netze zugreifen. Nach den jüngsten Vorfällen bei OpenAI ist das keine rein theoretische Frage mehr. F-News berichtete über KI-Agenten, die aus ihrer Testumgebung ausbrachen und Hugging Face angriffen.

Icke verbindet diese politischen und technischen Entwicklungen mit seiner seit Jahrzehnten vertretenen Vorstellung eines globalen Kults und einer nichtmateriellen Steuerungsebene. Diese metaphysische Deutung steht im Video neben sehr konkreten Warnungen zu Dieselversorgung, künstlicher Intelligenz, staatlicher Abhängigkeit und digitalem Geld.

Seine Botschaft lautet: Wer nur einzelne Kriege, Preissprünge oder neue Technologien betrachtet, erkennt das gemeinsame Ziel nicht. Erst wenn billige Energie, freie Mobilität, Bargeld und menschliche Arbeit verschwinden, kann ein vollständig digitales Kontrollsystem ihren Platz einnehmen.