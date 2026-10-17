Geert Wilders reagiert auf Le Pens Islambeschwichtigung

Der niederländische PVV-Chef lehnt den Islam zu 100 Prozent ab, wie er immer wieder klarmacht. Er hält die Religion für unvereinbar mit demokratische Werten und meldete sich gestern zu Wort, nachdem Marine Le Pen mit ihren Aussagen für heftige Diskussionen im Netz gesorgt hat.

Marine @MLP_officiel, ich liebe dich, aber der Islam ist zu 100 % inkompatibel mit Demokratie und Freiheit. Die Scharia, das ist der Islam, und das ist pure Barbarei. Jede totalitäre Ideologie – sei es der Islam oder der Nazismus – hat in unseren Nationen keinen Platz. #stopislam

Marine @MLP_officiel, je t’aime, mais l’islam est 100 % incompatible avec la démocratie et la liberté. La charia, c’est l’islam, et c’est de la pure barbarie. Toute idéologie totalitaire — qu’il s’agisse de l’islam ou du nazisme — n’a pas sa place dans nos nations. #stopislam — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 16, 2026

Wilders ist in den Niederlanden gescheitert. Als seine Partei stärkste Kraft wurde, musste er seine härtesten Forderungen fallen lassen und auf das Amt des Ministerpräsidenten verzichten, da keine Partei sonst für ein Bündnis zur Verfügung stand. Die brüchige Koalition ist längst Geschichte. Le Pen setzt ganz offensichtlich mit ihrem Schlingerkurs auf eine andere Taktik, um eine stabile Mehrheit zu erreichen, aber ob die Rechnung aufgeht?