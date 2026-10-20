UFOs: Engel, Dämonen oder ein dritter Weg?

In der Beschreibung des neuen Vortrags von ExoMagazinTV steht eine provokante Frage: Sind UFOs Dämonen? Der US-Vizepräsident glaube das, heißt es dort. Robert Fleischer nimmt diese religiöse Deutung bei einem Vortrag des Forums „We Are Not Alone“ im italienischen Lucca zum Ausgangspunkt. Er stellt ihr Berichte gegenüber, die sich nicht so einfach als Begegnung mit etwas Bedrohlichem einordnen lassen.

Einer davon stammt von Dr. Eric Davis. Der Physiker schilderte, wie er auf der Skinwalker Ranch plötzlich erstarrte und eine fremde Stimme in seinem Kopf hörte. F-NEWS berichtete bereits über Davis und seine Aussagen. Fleischer greift diese Erfahrung auf und fragt, was sie mit den üblichen Vorstellungen von UFOs als Fluggeräten zu tun hat.

Ganz anders beschreibt Hubschrauberpilot Jake Barber ein Erlebnis bei einem geheimen Bergungsflug. Ihn habe eine liebevolle Präsenz überwältigt, die ihn nach eigener Darstellung bis heute begleitet. Wenn Davis von einer fremden Stimme und Barber von einem Gefühl der Zuwendung sprechen, reicht das Etikett „Dämon“ für beide Berichte kaum aus. Fleischer behandelt die Erlebnisse als Zeugenaussagen, nicht als Beweis für ihre Ursache.

Hinzu kommt der Fall einer Lichtgestalt auf der spanischen Luftwaffenbasis Talavera la Real aus dem Jahr 1976. Fleischer stellt ihn neben die Lehre eines bekannten Exorzisten aus dem englischsprachigen Raum. Damit wird deutlich, wie stark religiöse Vorstellungen die Deutung solcher Begegnungen prägen können: Dieselbe Erscheinung könnte der eine als Engel, der andere als Täuschung oder Bedrohung verstehen.

Der Vortrag bleibt auch bei den beobachteten Objekten. Fleischer spricht über den „Tic Tac“-Fall, über widersprüchliche Formen in den Berichten verschiedener Zeugen und über das merkwürdige Verhältnis zwischen mehr Sensoren und weiterhin lückenhaften Daten. Militärische UAP-Aufnahmen aus einer jüngeren Pentagon-Veröffentlichung zeigen, warum die Debatte nicht allein an persönlichen Erlebnissen hängt. Was auf einem Video zu sehen ist, erklärt aber noch nicht, was andere Zeugen erlebt haben.

Als dritten Zugang stellt Fleischer die Parapsychologie vor. Er bezieht sich auf den Freiburger Physiker und Psychologen Walter von Lucadou und vergleicht manche UFO-Berichte mit Spukphänomenen. In dieser Sicht spielt der Beobachter selbst eine Rolle: Erscheinungen passen sich womöglich dem Zeugen an, entziehen sich einer Kamera oder verschwinden gerade dann, wenn man sie festhalten will. Fleischer behandelt das als Deutungsversuch, der die seltsamen Eigenschaften der Berichte ernst nimmt, ohne sie vorschnell einem Engel, Dämon oder Raumschiff zuzuschreiben.

Zum Schluss führt der Vortrag die Diskussion zu Physik, Bewusstsein und nuklearen Schauplätzen. Fleischer verweist auch auf einen Nobelpreisträger für Physik und fragt, warum Berichte über solche Phänomene immer wieder dort auftauchen, wo Menschen über Mittel zur Selbstvernichtung verfügen. Eine Antwort liefert die bloße Häufung nicht; im Vortrag ist sie der Punkt, an dem die Frage nach der Natur der UFOs zur Frage nach ihrer möglichen Bedeutung wird.