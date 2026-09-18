Ungarn wankt beim Lebensschutz

Ausgerechnet Ungarn prüft einen Rückzug beim Schutz ungeborener Kinder. Das Gesundheitsministerium lässt derzeit über die sogenannte Herzschlagregel, einen leichteren Zugang zur Pille danach und die Einführung der medikamentösen Abtreibung beraten. Beschlossen ist noch nichts. Doch bereits die Richtung der Konsultation muss Lebensschützer alarmieren.

Seit September 2022 muss ein Arzt vor einem Schwangerschaftsabbruch dokumentieren, dass der Schwangeren ein Zeichen der Lebensfunktionen des ungeborenen Kindes gezeigt wurde. In der Praxis bedeutet das meist, dass sie den Herzschlag ihres Kindes hört. Die Regel verhindert keine Entscheidung mit Zwang. Sie sorgt lediglich dafür, dass vor dem endgültigen Eingriff die biologische Wirklichkeit nicht ausgeblendet wird.

Genau diese Regel steht nun zur Disposition. Bei einer vom Ministerium am 30. Juli veranstalteten Beratung sprachen sich nach ungarischen Medienberichten die meisten eingereichten Stellungnahmen für ihre Abschaffung oder eine grundlegende Überarbeitung aus. Ebenfalls diskutiert wurden die erleichterte Abgabe der Pille danach und die reguläre Einführung der Abtreibungspille. Letztere ist in Ungarn bislang nicht allgemein verfügbar.

Am Tisch saßen Vertreter von Kammern, Hebammen, Apothekern, Ärzten und Pflegeberufen, aber auch Menschenrechts- und Frauenrechtsorganisationen. Der X-Account „Abtreibpranger“ kritisiert, dass damit ausgesprochene Abtreibungsbefürworter Einfluss auf die Beratungen erhalten hätten. Wer den Schutz des ungeborenen Lebens als lästige Hürde betrachtet, wird kaum für den Erhalt einer Regel kämpfen, die Frauen vor dem Eingriff noch einmal mit dem lebenden Kind konfrontiert.

Das Ministerium erklärt, es gebe noch keine abschließende Entscheidung. Gesundheitsminister Zsolt Hegedűs kündigte weitere Gespräche mit Kirchen und zusätzliche Runde Tische an. Die ungarischen Bischöfe haben den Schutz des Lebens bereits angemahnt. Zugleich beklagten 21 Lebensschutzorganisationen, bei der ersten Beratung nicht beteiligt worden zu sein. Später schlossen sich weitere Gruppen ihrem Protest an.

Damit liegt das Problem offen auf dem Tisch. Erst werden Organisationen mit einer klaren Agenda gegen bestehende Schutzvorschriften angehört, während Lebensschützer draußen bleiben. Danach sollen Kirchen und andere Kritiker in einer späteren Runde folgen. Eine faire Beratung über Leben und Tod sieht anders aus.

Die Herzschlagregel wird von ihren Gegnern gern als Schikane dargestellt. Tatsächlich verlangt sie nur einen kurzen Moment der Wahrheit. Das ungeborene Kind ist kein abstraktes Gewebe und kein Verwaltungsfall. Sein Herz schlägt. Wer selbst diese Information aus dem Verfahren entfernen will, erleichtert nicht bloß einen medizinischen Ablauf, sondern macht die Tötung eines ungeborenen Menschen unsichtbarer.

Auch die mögliche Einführung der Abtreibungspille wäre keine technische Modernisierung. Sie verlagert den Abbruch stärker aus der Klinik in den privaten Raum und senkt die sichtbare Schwelle. Aus einem Eingriff wird scheinbar eine Tabletteneinnahme. Die Folgen trägt dennoch das ungeborene Kind mit seinem Leben.

F-News hat bereits über die weitere Aufweichung des Lebensschutzes in Frankreich berichtet. Wenn nun selbst Ungarn seine wenigen Schutzvorschriften zurücknimmt, verliert Europa einen weiteren politischen Gegenpol zur immer aggressiveren Abtreibungslobby.

Budapest kann die Debatte noch stoppen. Dafür muss die Regierung die Lebensschutzverbände gleichberechtigt anhören, an der Herzschlagregel festhalten und die Abtreibungspille ablehnen. Ein konservatives Etikett ist wertlos, wenn beim Schutz der Wehrlosesten am Ende dieselbe Politik betrieben wird wie im übrigen Europa.