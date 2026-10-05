Meck-Pomm: AfD-naher Kandidat gewinnt Stichwahl zum Bürgermeister in Barth

Holger Gutzmann wird neuer Bürgermeister der Stadt Barth in Mecklenburg-Vorpommern. Der von der AfD unterstützte Einzelbewerber gewann die Stichwahl am Sonntag mit 63,0 Prozent der gültigen Stimmen. Sein Gegenkandidat Silvio Zippan kam auf 37,0 Prozent. Das geht aus dem vorläufigen Ergebnis der Wahlleitung hervor.

In absoluten Zahlen entfielen 2.573 Stimmen auf Gutzmann und 1.511 auf Zippan. Alle acht Wahlgebiete waren ausgezählt. Die Wahlbeteiligung betrug 59,0 Prozent. Der Vorsprung von 1.062 Stimmen lässt keinen Raum für einen Wahlkrimi: Barth hat sich deutlich entschieden.

Die Ostsee-Zeitung berichtet, dass der 43-jährige Bundeswehroffizier am 2. Dezember sein Amt im Rathaus antreten soll. Gutzmann kandidierte formal parteilos. Seine Verbindung zur AfD ist jedoch kein bloßes Etikett der Presse: Die Partei unterstützte seine Bewerbung, und im Kreistag Vorpommern-Rügen gehört er der AfD-Fraktion an.

Schon im ersten Wahlgang am 20. September hatte Gutzmann mit 45,7 Prozent klar vorn gelegen. Zippan erreichte damals 18,1 Prozent. Der bisherige Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig kam nur auf 13,5 Prozent und verpasste die Stichwahl. Zwei Wochen später erhielt Gutzmann die Mehrheit, die ihm im ersten Anlauf knapp gefehlt hatte.

Als vordringliche Aufgabe nennt Gutzmann die Entschuldung der Stadt. Barth habe ein Minus von mehr als 20 Millionen Euro, berichtet der NDR. Außerdem kündigte er regelmäßige Gespräche mit allen Fraktionsvorsitzenden an und will politische Absprachen hinter verschlossenen Türen beenden. An diesen Versprechen wird sich der neue Bürgermeister messen lassen müssen.

Die Wahl zeigt auch, dass eine AfD-Unterstützung für viele Wähler kein Ausschlussgrund ist. Gerade bei einer Bürgermeisterwahl zählen die Person, die örtlichen Probleme und die Aussicht auf eine andere Führung im Rathaus. Barth hat darüber mit einem eindeutigen Votum entschieden.

Der Erfolg fällt in eine Zeit, in der die AfD auch auf Landesebene in Mecklenburg-Vorpommern stark ist. F-News berichtete über ihre Führung in den Umfragen vor der Landtagswahl und über die politischen Folgen der Wahl in MV. In Barth wird nun ein von der AfD unterstützter Bürgermeister die Verantwortung für eine hoch verschuldete Stadt übernehmen.