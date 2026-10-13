Albstadt: 15-jähriger Ukrainer soll Lehrerin geschlagen und Elfjährigen mit Messer verletzt haben

An einer Schule im Albstädter Stadtteil Ebingen soll ein 15-jähriger ehemaliger Schüler am Dienstagmorgen eine Lehrerin mit Faustschlägen angegriffen und anschließend einen elfjährigen Schüler mit einem Küchenmesser leicht verletzt haben. Das teilte das Polizeipräsidium Reutlingen mit. Der Schüler kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand betrat der Jugendliche kurz vor 7.30 Uhr gemeinsam mit anderen Schülern das Gebäude in der Hohenzollernstraße. Dort soll er unvermittelt auf die Lehrerin losgegangen sein. Lehrkräfte zogen ihn von ihr weg. Auf dem Weg aus dem Gebäude soll er dann den Elfjährigen mit dem Messer verletzt haben. Die Lehrerin blieb nach den bisher vorliegenden Angaben unverletzt.

Weitere Lehrkräfte brachten den Jugendlichen widerstandslos in einen anderen Raum. Die inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten nahmen ihn vorläufig fest und stellten das Küchenmesser sicher. Staatsanwaltschaft Hechingen und Polizeiposten Albstadt-Ebingen ermitteln. Die Polizei vernimmt den 15-Jährigen derzeit zum Tatgeschehen.

Die Polizei bezeichnet den Tatverdächtigen als ukrainischen Jugendlichen und ehemaligen Schüler der Schule. Über ein Motiv oder eine mögliche Vorgeschichte machte sie in ihrer ersten Meldung keine Angaben. Gerade weil der Angriff innerhalb eines Schulgebäudes stattfand, drängt sich die Frage auf, warum der ehemalige Schüler unbehelligt mit den anderen ins Gebäude gelangen konnte. Die Mitteilung erklärt das nicht.

Für den Elfjährigen endete der Schulmorgen im Krankenhaus. Wie schwer die Verletzung im Einzelnen ist, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor; die Beamten stufen sie als leicht ein. Offen ist auch, ob der Angriff auf die Lehrerin und die Messerverletzung des Schülers auf dieselbe Auseinandersetzung zurückgehen oder ob der Junge zufällig in die Situation geriet.

F-NEWS berichtete zuletzt über den tödlichen Messerangriff eines Achtklässlers auf eine Lehrerin in der Slowakei und über den Vorwurf, Elf- und Zwölfjährige hätten eine 13-Jährige misshandelt. Die Fälle sind nicht gleichzusetzen. In Albstadt steht bislang fest: Ein Elfjähriger wurde verletzt, ein 15-Jähriger festgenommen und ein Küchenmesser sichergestellt. Die Ermittlungen zum Ablauf dauern an.