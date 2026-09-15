Vor Dänemarks Küste fliegen Leuchtsignale auf einen Militärhelikopter zu, über Litauen holen NATO-Kampfjets eine Drohne vom Himmel. Zwei Vorfälle innerhalb weniger Stunden zeigen, wie gefährlich die Lage im Ostseeraum geworden ist. Wer hier mit Einschüchterung und militärischen Nadelstichen spielt, riskiert mehr als die nächste empörte Pressemitteilung.

Nach Angaben des dänischen Verteidigungskommandos feuerte eine russische Fregatte am 14. September zwei sogenannte Flares in Richtung eines Fennec-Helikopters ab. Eines der pyrotechnischen Signale passierte die Maschine in geringem Abstand. Der Helikopter war demnach zur routinemäßigen fotografischen Beobachtung des Kriegsschiffs unterwegs, das sich in internationalen Gewässern vor Gedser befand.

Die dänische Mitteilung spricht von Leuchtsignalen, die normalerweise auf See Aufmerksamkeit erregen sollen. Sie meldet keinen Beschuss mit Bordkanonen oder Maschinengewehren. Harmlos macht das den beschriebenen Vorgang nicht. Ein Signal in Richtung eines fliegenden Helikopters, das die Maschine knapp passiert, ist ein gefährliches Spiel mit Besatzung und Material. Zu Schäden, Verletzten und weiteren Einzelheiten machte das Militär in dieser Mitteilung keine Angaben.

In der Nacht zum 15. September folgte die nächste Meldung aus dem Baltikum. NATO-Kampfjets schossen nach Angaben von Litauens Präsident Gitanas Nausėda eine eingedrungene Drohne ab. Zuvor war nahe Vilnius ein unbemannter Flugkörper gesichtet worden. Die Tagesschau berichtet über die Bestätigung des Präsidenten. Laut t-online soll die Drohne aus Belarus gekommen sein. Die gemeldete Einflugrichtung beweist allerdings noch nicht, wer sie gestartet oder gesteuert hat.

Nausėda stellte den Einsatz in den Zusammenhang der russischen Angriffe auf die Ukraine und dankte den Verbündeten. Für eine eindeutige Zuschreibung der Drohne reicht diese politische Einordnung allein nicht. Gerade bei einem bewaffneten Zwischenfall muss die Herkunft geklärt werden. Wer aus jeder ersten Meldung sofort eine fertige Kriegserzählung baut, betreibt keine Aufklärung.

Politische Drohungen gibt es bereits genug. Erst kürzlich berichtete F-NEWS über Putins Warnung vor europäischen Soldaten in der Ukraine. Zugleich zeigt die Debatte über den Einsatz moderner Technik im Krieg, wie weit militärische Risiken inzwischen über die Front hinausreichen. Eine Drohne über NATO-Gebiet und ein Leuchtsignal dicht an einem Militärhelikopter sind keine abstrakten Planspiele.

Für den Vorfall vor Gedser liegt bislang die knappe Darstellung des dänischen Militärs vor. Bei der Drohne bleiben Betreiber und Auftrag in den ausgewerteten Meldungen ungeklärt. Genau diese offenen Punkte müssen auf den Tisch. Zwischen Verharmlosung und reflexhaftem Kriegsalarm braucht es belastbare Antworten, bevor aus der nächsten Fehlentscheidung ein Zusammenstoß wird.