IT-Störung im NRW-Landtag: E-Mails fallen aus, Bürotüren bleiben zu

Eine Netzwerkstörung schränkt seit Sonntagabend die Arbeit im nordrhein-westfälischen Landtag massiv ein. Betroffen sind E-Mails, mobiles Arbeiten sowie der Zugriff auf Intranet und Internetseite. „Wir sind im Moment kaum arbeitsfähig“, sagte ein Parlamentssprecher dem WDR am Montag, 26. Oktober. Die Ursache ist noch unklar.

Die Panne reicht offenbar bis an die Bürotüren. Mitarbeiter berichteten, dass ihre Schlüsselchips nicht funktionierten und sie deshalb nicht in ihre Büros kamen. Nach Informationen aus Fraktionskreisen funktionieren die Schleusen am Gebäudeeingang und das WLAN dagegen weiterhin. Damit sind unterschiedliche Teile der technischen Infrastruktur betroffen, ohne dass sämtliche Zugänge und Verbindungen ausgefallen wären.

Ein Sprecher bestätigte die Netzwerkprobleme auch gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Hinweise auf einen Hackerangriff gebe es bislang nicht. Die IT-Abteilung arbeite an der Behebung. Eine interne Nachricht an die Beschäftigten wurde über ein eigenes Messenger-System verbreitet. Erste Probleme waren bereits am Vorabend aufgetreten.

Die Störung trifft das Parlament während der Herbstferien. Der reguläre Betrieb ist deshalb ohnehin reduziert. Für die betroffenen Mitarbeiter bleiben trotzdem grundlegende Arbeitsmittel unzugänglich: Nachrichten lassen sich nicht wie gewohnt versenden, interne Informationen nicht abrufen, einzelne Büros nicht mit dem gewohnten Chip öffnen. Ein Termin für die vollständige Wiederherstellung wurde in den Meldungen vom Montagvormittag nicht genannt.

Wie weit ein IT-Ausfall in den Verwaltungsalltag hineinreichen kann, zeigte zuletzt der Ausfall zentraler Hochschulsysteme in Baden-Württemberg. Dort war ein Cyberangriff bestätigt worden. Für den Landtag ist eine solche Ursache bisher nicht belegt. Auch die Störung bei Google Cloud mit Folgen für Revolut machte deutlich, wie viele Dienste gleichzeitig von einem technischen Problem abhängen können.

Im Landtag stehen nun die Wiederherstellung des Netzwerks und die Klärung der Ursache aus. Dass neben Kommunikation und Onlinearbeit auch einzelne Bürozugänge betroffen sind, zeigt bereits das Ausmaß der Abhängigkeit: Eine Netzwerkpanne kann bis zur verschlossenen Tür reichen.