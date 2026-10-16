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Nato-General erklärt Russland für unterlegen: Kriegstreiberei im Gewand der Abschreckung

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Soldaten bei einem NATO-Manöver auf einem europäischen Übungsgelände mit einem Schützenpanzer im Hintergrund
Symbolbild: NATO-Soldaten bei einem Manöver auf einem europäischen Übungsgelände. (KI-generiert/F-News)

Der Oberbefehlshaber der NATO in Europa, US-General Alexus Grynkewich, hält das Bündnis Russland in einem konventionellen Krieg für klar überlegen. „In einem echten Krieg, wenn die ganze Allianz antritt, ist die Nato Russland konventionell überlegen“, sagte er laut Handelsblatt im Gespräch mit dem „Spiegel“. Das klingt nach nüchterner Lageanalyse. Tatsächlich ist es eine Botschaft, die den Krieg als denkbares Kräftemessen auf die politische Bühne hebt.

Grynkewich verweist auf die militärischen Fähigkeiten des Bündnisses und behauptet, die NATO könne einen Angriff sofort und entschieden abwehren. Laut n-tv sieht er in der Überlegenheit einen Grund dafür, dass Wladimir Putin keine direkte Konfrontation suche. Damit wird eine riskante Deutung als Gewissheit präsentiert: Russland greife nicht an, weil es sich der NATO nicht gewachsen sehe.

Die Formel von der Abschreckung soll beruhigen. Doch wer öffentlich über den „echten Krieg“ spricht, die eigene Überlegenheit betont und ankündigt, einen Gegner „zu zerschlagen“, schürt zugleich die Vorstellung, ein großer Krieg sei beherrschbar. Das ist keine harmlose Wortwahl. Sie lässt militärische Eskalation wie eine kalkulierbare Option erscheinen und macht aus politischer Zurückhaltung scheinbar ein Zeichen von Schwäche.

Grynkewich sagte bei einem Auftritt in Warschau zugleich, ein Konflikt sei weder unmittelbar bevorstehend noch unvermeidlich und die NATO wolle keinen Krieg. Das berichtete die Associated Press. Gerade deshalb fällt die martialische Siegesrhetorik auf: Wenn Frieden das Ziel ist, sollte die öffentliche Kommunikation nicht den Eindruck vermitteln, ein Krieg lasse sich dank technischer und zahlenmäßiger Überlegenheit sicher gewinnen.

Die Debatte bleibt nicht bei Generälen und Gipfeln. In Deutschland werden neue Musterungen vorbereitet und ganze Jahrgänge als Personalreserve betrachtet. F-NEWS berichtete über die verpflichtende Erfassung junger Männer und den starken Anstieg der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung. Wer immer größere militärische Bereitschaft fordert, muss auch erklären, wer die Folgen trägt, wenn aus Abschreckung eine direkte Konfrontation wird.

Überlegenheit auf dem Papier ist keine Garantie für einen kurzen oder kontrollierbaren Krieg. Sie kann ebenso den Eindruck verstärken, ein Konflikt sei gewinnbar und deshalb hinnehmbar. Genau darin liegt die Gefahr dieser Rhetorik: Sie verkauft Aufrüstung und Eskalationsbereitschaft als Friedensversicherung, während die Risiken am Ende Soldaten und Bürger tragen.

Redaktion F-News

Ein Kommentar zu „Nato-General erklärt Russland für unterlegen: Kriegstreiberei im Gewand der Abschreckung“

  1. Avatar von Force Majeure
    Force Majeure

    Wenn man Generälen schon das Maul aufmachen lässt. Was soll da heraus kommen, die sind doch geil auf Krieg, aber zu feige in vorderster Front zu stehen. Es geht ja nie um das eigene Leben. Lt. Kissinger sollen sie dämlich sein:

    Stösst Ihr mit Euren tollen Nato-Kampfverbänden weiträumig auf russisches Gebiet vor, bedroht womöglich unmittelbar Moskau, nehmt Leningrad und Suwalki-Korridor und ehemalig Königsberg, kommt von allen Seiten, Finnland, den monarchistischen Skandinavierländern-Kriegstreiber- Schweden-, Norweger-und Dänen-Armeen , und kontinental mit GB ! D, F, ,E, P, I, NL, Ö?,CH?, Ru, Bul, und lächerlichen kläffenden Kleinstaaten mit nicht vorhanden Balten-Armeen, natürlich verstärkt durch luxemburgische Speerspitzen, nicht zu vergessen die Nato-Türkei….

    was wird passieren?

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