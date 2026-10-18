Paris: Seniorenpaar von Plünderern ausgeraubt und gedemütigt

Während der Ausschreitungen am Samstag in Paris soll ein Ehepaar über 80 Jahre nahe der Place de la République angegriffen und ausgeraubt worden sein. Der BFMTV-Polizei- und Justizjournalist Dominique Rizet berichtete, die Senioren seien ihrer Wertsachen und eines Teils ihrer Kleidung beraubt worden und fast nackt zurückgeblieben.

Rizet berief sich in der Sendung auf Nachrichten aus Polizeikreisen. Wie Marie France berichtet, ist der Vorfall bislang weder von der Polizei noch von der Stadt Paris offiziell bestätigt worden. Angaben zum Gesundheitszustand des Paares, zum genauen Tatort oder zu Festnahmen liegen demnach nicht vor.

Pour moi, c'est l'image la plus horrible de ce 17 octobre:

Un couple d'octogénaire dépouillé de tout, en pleine rue, laissé à moitié nu.

Comme si les Rolex, les Vuiton, les Hermès, les Dior, les Sephora pillés n'étaient pas suffisants pour la revente.



L'image qui devrait être un… pic.twitter.com/EFngqeBWdI — Ô.Mercedes (@DolceVenezia74) October 18, 2026

Eine Übersicht über die bisher gemeldeten Schäden und Vorfälle steht in unserem Bericht über die Unruhen in Frankreich. Zuvor hatten wir bereits über die Lage in Paris berichtet.